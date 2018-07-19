Снятие моратория на продажу земли добавит более 1% роста ВВП - Всемирный банк

"Неэффективность управления государственными землями сегодня наносит серьезный урон для правительства. Если бы государственные земли будут управляться эффективно, то это даст 60 млн долларов дополнительных поступлений местным бюджетам ежегодно. Кроме того, если будет снят мораторий на продажу земель, то это позволит получить прибыль пенсионерам. Более того, это снятие моратория является важным для стимулирования экономического развития - более 1% увеличения ВВП", - сказала Сату Кахконен.



Справка УНН.

Сегодня в Киеве состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве между представительством Всемирного Банка в деле Беларуси, Молдовы и Украины и ОГА Киевской, Львовской и Николаевской областей (будет подписано отдельно, - ред.) в рамках 5-летней программы Всемирного Банка и ЕС "Поддержка прозрачного управления земельными ресурсами в Украине ".



Цель программы - улучшение качества регистрации земель (оцифровки кадастровых данных, завершение регистрации земель и исправления ошибок в Земельном кадастре и Реестре прав) и управления земельными ресурсами.



Напомним, во Всемирном банке рассказали, как Украине преодолеть бедность.