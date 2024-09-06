Зміцнення енергетичної стабільності: Одещина отримала понад пів сотні генераторів від ЄС
Київ • УНН
Одеська область розподілила 53 генератори від ЄС між громадами для критично важливих об'єктів. Обладнання передано комунальним підприємствам, медзакладам, ЦНАПам та філії Концерну радіомовлення для забезпечення стабільної роботи.
Одеська область отримала нову партію генераторів від Європейського Союзу. 53 машини вже розподілені між громадами для критично важливих об'єктів інфраструктури. Про це інформує очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
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Голова ОВА уточнив, що генератори надано комунальним підприємствам, що відповідають за безперебійну роботу систем водопостачання та водоочистки.
Одеська філія Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення також отримала необхідне обладнання для забезпечення стабільного сигналу телевізійного та FM-мовлення.
Крім того, нові генератори були передані 12 закладам охорони здоров'я у різних куточках Одещини, що сприятиме безперебійній роботі медичних установ. Для гарантії стабільного функціонування системи надання адміністративних послуг генераторами також забезпечили ЦНАПи у Білгород-Дністровському, Болградському та Роздільнянському районах області, повідомляє Кіпер.