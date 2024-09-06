Укрепление энергетической стабильности: Одесская область получила более полусотни генераторов от ЕС

Одесская область получила новую партию генераторов от Европейского Союза. 53 машины уже распределены между общинами для критически важных объектов инфраструктуры. Об этом информирует глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Глава ОВА уточнил, что генераторы предоставлены коммунальным предприятиям, отвечающим за бесперебойную работу систем водоснабжения и водоочистки.

Одесский филиал Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения также получил необходимое оборудование для обеспечения стабильного сигнала телевизионного и FM-вещания.

Кроме того, новые генераторы были переданы 12 учреждениям здравоохранения в разных уголках Одесской области, что будет способствовать бесперебойной работе медицинских учреждений. Для гарантии стабильного функционирования системы предоставления административных услуг генераторами также обеспечили ЦПАУ в Белгород-Днестровском, Болградском и Раздельнянском районах области, сообщает Кипер.