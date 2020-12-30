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Зміна підслідності у справі Злочевського: в НАБУ завили, що суд ухвалив рішення із порушенням підсудності

Київ • УНН

 • 8580 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Національному антикорупційному бюро України заявили, що рішення про визначення нової підслідності у провадженні щодо спроби підкупу за 5 млн дол. керівництва антикорупційних органів Печерського райсуду ухвалене із порушенням підсудності, без участі прокурора САП, текст вказаної ухвали до прокуратури не надходив. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Зміна підслідності у справі Злочевського: в НАБУ завили, що суд ухвалив рішення із порушенням підсудності

Так, Печерський райсуд столиці задовільнив скаргу сторони захисту та зобов’язав Генпрокурора визначити нову підслідність у провадженні щодо спроби підкупу за 5 млн дол. США керівництва НАБУ та САП, аби ті закрили справу за підозрою ексміністра екології. Розслідування у справі завершено ще на початку грудня, після ознайомлення з матеріалами, її мали скерувати до ВАКС.

"Судове рішення Печерський райсуд ухвалив із порушенням підсудності, без участі прокурора САП, текст вказаної ухвали до САП не надходив, його не має також і в Єдиному державному реєстрі судових рішень", - йдеться в повідомленні.

В НАБУ зазначають, що разом із тим, відомо, що матеріали справи вже скеровані до Київського апеляційного суду, а запитувану ухвалу всупереч закону видано представнику Офісу Генерального прокурора, який не може брати участь у процесуальних діях.

"Прокурори САП оскаржили рішення до АП ВАКС (який має право розглядати справи щодо топкорупції), і справу вже призначено до апеляційного розгляду", - інформує НАБУ.

Окрім того, НАБУ наголошує, що такі рішення суду, як і виконання його керівництвом Генпрокуратури, є незаконними, оскільки закон прямо забороняє передавати справи НАБУ до інших органів досудового розслідування.

Нагадаємо, суд зобов'язав Венедіктову забрати в НАБУ та САП справу Злочевського про рекордний хабар.

Як повідомлялося, завершено розслідування спроби підкупу керівництва антикорупційних органів для закриття кримінального провадження за підозрою ексміністра екології та природних ресурсів.

Нагадаємо, першого заступника начальника управління Державної податкової служби у Києві Миколу Ільяшенка відсторонили від виконання обов’язків через підозру у причетності до підкупу керівників НАБУ і САП за закриття “справи Злочевського”.

Як раніше повідомляв УНН, вилучені 6 млн доларів, які призначалися співробітникам НАБУ та САП як хабар, мали спонукати правоохоронців закрити кримінальне провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського до його дня народження — 14 червня.

Додамо, у НАБУ розповіли, як працює "схема" уникнення відповідальності через зміну підслідності.

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