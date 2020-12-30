Изменение подследственности по делу Злочевского: в НАБУ завили, что суд принял решение с нарушением подсудности
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что решение об определении новой подследственности в производстве относительно попытки подкупа за 5 млн долл. руководства антикоррупционных органов Печерского райсуда принято с нарушением подсудности, без участия прокурора САП, текст указанного постановления в прокуратуру не поступал. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Так, Печерский райсуд столицы удовлетворил жалобу стороны защиты и обязал Генпрокурора определить новую подследственность в производстве относительно попытки подкупа за 5 млн долл. США руководства НАБУ и САП, чтобы те закрыли дело по подозрению эк-сминистра экологии. Расследование по делу завершено еще в начале декабря, после ознакомления с материалами, его должны направить в ВАКС.
"Судебное решение Печерский райсуд принял с нарушением подсудности, без участия прокурора САП, текст указанного постановления в САП не поступал, его нет также и в Едином государственном реестре судебных решений", - говорится в сообщении.
В НАБУ отмечают, что вместе с тем, известно, что материалы дела уже направлены в Киевский апелляционный суд, а запрашиваемое решение вопреки закону выдано представителю Офиса Генерального прокурора, который не может участвовать в процессуальных действиях.
"Прокуроры САП обжаловали решение в АП ВАКС (который вправе рассматривать дела относительно топ-корупции), и дело уже назначено к апелляционному рассмотрению", - информирует НАБУ.
Кроме того, НАБУ отмечает, что такие решения суда, как и выполнение его руководством Генпрокуратуры, являются незаконными, поскольку закон прямо запрещает передавать дела НАБУ в другие органы досудебного расследования.
Напомним, суд обязал Венедиктову забрать у НАБУ и САП дело Злочевского о рекордной взятке.
Как сообщалось, завершено расследование попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства по подозрению эк-сминистра экологии и природных ресурсов.
Напомним, первого заместителя начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко отстранили от выполнения обязанностей по подозрению в причастности к подкупу руководителей НАБУ и САП за закрытие "дела Злочевского".
Как ранее сообщал УНН, изъятые 6 млн долларов, которые предназначались сотрудникам НАБУ и САП в качестве взятки, должны были побудить правоохранителей закрыть уголовное производство против экс-министра экологии Николая Злочевского ко дню рождения - 14 июня.
Добавим, в НАБУ рассказали, как работает "схема" уклонения от ответственности из-за изменения подследственности.