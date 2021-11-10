Зміна підходу Білорусі задля де-юре визнання Криму "російським" призведе до непоправних наслідків - МЗС

Деталі

Зі слів Ніколенка, у Міністерстві закордонних справ України звернули увагу на висловлювання міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея про Крим.

Дипломат підкреслив, що Україна виходить із того, що офіційно, як і раніше, Білорусь підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.

Цитата

“Зміна підходу Білорусі задля де-юре визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин. Сподіваємося, що в Мінську усвідомлюють цей аспект і не допускатимуть кроків всупереч нормам міжнародного права”, — заявив речник МЗС.

Контекст

Раніше глава МЗС Білорусі заявив одному з російських ЗМІ, начебто тимчасово окупований Крим наразі є “російською територією”.