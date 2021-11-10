Изменение подхода Беларуси для де-юре признание Крыма "российским" приведет к непоправимым последствиям - МИД

Детали

По словам Николенко, в Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на высказывания министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея о Крыме.

Дипломат подчеркнул, что Украина исходит из того, что официально, как и ранее, Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.

Цитата

“Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений. Надеемся, что в Минске осознают этот аспект и не будут допускать шагов вопреки нормам международного права”, — заявил спикер МИД.

Контекст

Ранее глава МИД Беларуси заявил одному из российских СМИ, будто временно оккупированный Крым сейчас является “российской территорией”.