ЗМІ: заява G7 щодо РФ стала однією з найжорсткіших з часів "холодної війни"

Зокрема, країни G7 попередили, що можуть ввести додаткові санкції щодо Росії, "якщо того вимагатимуть дії Росії", і рішуче засудили "модель безвідповідальної і дестабілізуючої поведінки Росії".

"Це попередження, що стало одним з найжорсткіших з часів закінчення холодної війни, міститься в комюніке, яке опублікували міністри закордонних справ Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції та Японії за підсумками дводенної зустрічі в Торонто", - пише видання.

"Ми підкреслюємо, що продовжуємо підтримувати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. У тому числі, ми не визнаємо вчинене Росією порушення суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в заяві.

Міністри засудили погіршення ситуації з правами людини в Криму і порушення щодо населення півострова з боку російської влади, а також висловилися на підтримку дипломатичного вирішення конфлікту в східній Україні.

"Ми нагадуємо, що тривалість дії санкцій, введених в зв'язку з Донбасом, чітко прив'язана до повного і незворотного виконання Росією мінських угод", - йдеться в комюніке. За словами міністрів, санкції можуть бути зняті, лише якщо Росія дійсно виконає свої зобов'язання. При цьому вони "готові прийняти подальші обмежувальні заходи, якщо цього вимагатимуть дії Росії".

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Міністри підтвердили, що виступають за проведення реформ в Україні, і відзначили, що приємно вражені прийнятими наразі заходами, особливо в області децентралізації та економічного зростання.

Країни "Сімки" також засудили "модель безвідповідальної і дестабілізуючої поведінки Росії, в тому числі втручання в демократичні системи інших країн".

"Ми закликаємо Росію припинити цю поведінку, яка вкрай руйнівно впливає на перспективи конструктивної співпраці. Ми закликаємо Росію виконувати міжнародні зобов'язання, а також обов'язки постійного члена Ради безпеки ООН з підтримання міжнародного миру і стабільності", - йдеться в комюніке.

При цьому міністри заявили, що будуть "продовжувати взаємодію з Росією у врегулюванні регіональних криз і світових проблем".

У той же час вони привітали "дії окремих країн щодо стримування ворожої розвідувальної діяльності Росії та зміцнення колективної безпеки".

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Міністри країн "Великої сімки" також зажадали, щоб Росія, у відповідності зі своїми міжнародними зобов'язаннями, повністю розкрила інформацію про раніше не оголошену програму розробки хімічної зброї "Новачок".

"Використання бойового нервово-паралітичної речовини, що належить до категорії ОР, розроблених в Росії, є першим випадком наступального застосування нервово-паралітичної речовини в Європі з часів Другої світової війни і є серйозним викликом не лише для безпеки Великої Британії, але і для нашої спільної безпеки. Ми згодні з оцінкою Великої Британії про те, що з високим ступенем ймовірності відповідальність за атаку несе Російська Федерація, і альтернативного правдоподібного пояснення немає", - йдеться в комюніке.

Міністри закликали Росію негайно надати відповіді на всі запитання, пов'язані з інцидентом в Солсбері.

"Росія повинна, відповідно до своїх міжнародних зобов'язань, надати ОЗХЗ повну інформацію про раніше не оголошену програму "Новачок". Ми закликаємо Росію виконувати зобов'язання за Конвенцією про заборону хімічної зброї, а також обов'язки члена Радбезу ООН щодо забезпечення міжнародного миру і безпеки", - сказано в заяві.

Як повідомляв УНН, голова МЗС РФ Лавров бачить в діях і заявах G7 "слизьку русофобію".