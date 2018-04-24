СМИ: заявление G7 в отношении РФ стало одним из самых жестких со времен "холодной войны"

В частности, страны G7 предупредили, что могут ввести дополнительные санкции в отношении России, "если того потребуют действия России", и решительно осудили "модель безответственного и дестабилизирующего поведения России".

"Это предупреждение, ставшее одним из самых жестких со времен окончания холодной войны, содержится в коммюнике, которое опубликовали министры иностранных дел Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии по итогам двухдневной встречи в Торонто", - пишет издание.

"Мы подчеркиваем, что продолжаем поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. В том числе, мы не признаем совершенное Россией нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

Министры осудили ухудшение ситуации с правами человека в Крыму и нарушения в отношении населения полуострова со стороны российских властей, а также высказались в поддержку дипломатического решения конфликта в восточной Украине.

"Мы напоминаем, что продолжительность действия санкций, введенных в связи с Донбассом, четко привязана к полному и необратимому выполнению Россией минских соглашений", – говорится в коммюнике. По словам министров, санкции могут быть сняты, только если Россия действительно выполнит свои обязательства. При этом они "готовы принять дальнейшие ограничительные меры, если того потребуют действия России".

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Министры подтвердили, что выступают за проведение реформ в Украине, и отметили, что приятно впечатлены принятыми на данный момент мерами, в особенности в области децентрализации и экономического роста.

Страны "Семерки" также осудили "модель безответственного и дестабилизирующего поведения России, в том числе вмешательство в демократические системы других стран".

"Мы призываем Россию прекратить это поведение, которое крайне разрушительно воздействует на перспективы конструктивного сотрудничества. Мы призываем Россию выполнять международные обязательства, а также обязанности постоянного члена Совета Безопасности ООН по поддержанию международного мира и стабильности", – говорится в коммюнике.

При этом министры заявили, что будут "продолжать взаимодействие с Россией в урегулировании региональных кризисов и мировых проблем".

В то же время они приветствовали "действия отдельных стран по сдерживанию враждебной разведывательной деятельности России и укреплению коллективной безопасности".

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Министры стран "Большой семерки" также потребовали, чтобы Россия, в соответствии со своими международными обязательствами, полностью раскрыла информацию о ранее не объявленной программе разработки химического оружия "Новичок".

"Использование боевого нервно-паралитического агента, принадлежащего к категории ОВ, разработанных в России, является первым случаем наступательного применения нервнопаралитического вещества в Европе со времен Второй мировой войны и представляет собой серьезный вызов не только для безопасности Великобритании, но и для нашей общей безопасности. Мы согласны с оценкой Великобритании о том, что с высокой степенью вероятности ответственность за атаку несет Российская Федерация, и альтернативного правдоподобного объяснения нет", – говорится в коммюнике.

Министры призвали Россию в срочном порядке предоставить ответы на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери.

"Россия должна, в соответствии со своими международными обязательствами, предоставить ОЗХО полную информацию о ранее не объявленной программе "Новичок". Мы призываем Россию выполнять обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия, а также обязанности члена Совбеза ООН по обеспечению международного мира и безопасности", - сказано в заявлении.

Как сообщал УНН, глава МИД РФ Лавров видит в действиях и заявлениях G7 "скользкую русофобию".