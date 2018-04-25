ЗМІ: Захід прагне обійти вето РФ у Радбезі ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Західні країни планують обійти вето Росії в Раді безпеки ООН щодо Сирії, порушивши питання з приводу ймовірного використання хімічної зброї на Генеральній асамблеї ООН. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Guardian.
Ідея полягає в застосуванні рідко використовуваного варіанта, який з'явився в період "холодної війни", для передачі спірних питань на обговорення Генеральної асамблеї ООН з 193 членів, пише видання.
Відповідна резолюція Генасамблеї ООН 1950 року "Єдність на користь миру" була розроблена для використання, коли Рада безпеки ООН не могла виконати свої обов'язки з підтримки миру, відзначає видання.
Відомо, що цю пропозицію підтримують західні чиновники. Відзначається, що її обговорили на зустрічі за закритими дверима, в якій взяли участь посли Ради безпеки в Швеції, і тепер вона, ймовірно, буде обговорюватися ще на низці зустрічей цього тижня.
Росія використовувала своє право вето 11 разів, щоб заблокувати дії ООН, спрямовані проти режиму її союзника Башара Асада.
Нагадаємо, Україна закликала ООН бути готовою до участі в міжнародній місії на Донбасі.