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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СМИ: Запад стремится обойти вето РФ в Совбезе ООН

Киев • УНН

 • 10420 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Западные страны планируют обойти вето России в Совете безопасности ООН по Сирии, подняв вопрос по поводу предполагаемого использования химического оружия на Генеральной ассамблее ООН. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.

СМИ: Запад стремится обойти вето РФ в Совбезе ООН

Идея заключается в применении редко используемого варианта, который появился в период "холодной войны", для передачи спорных вопросов на обсуждение Генеральной ассамблее ООН из 193 членов, пишет издание.

Соответствующая резолюция Генассамблеи ООН 1950 года "Единство в пользу мира" была разработана для использования, когда Совет безопасности ООН не мог выполнить свои обязанности по поддержанию мира, отмечает издание.

Известно, что это предложение поддерживают западные чиновники. Отмечается, что его обсудили на встрече за закрытыми дверями, в которой приняли участие послы Совета безопасности в Швеции, и теперь оно, вероятно, будет обсуждаться еще на ряде встреч на этой неделе.

Россия использовала свое право вето 11 раз, чтобы заблокировать действия ООН, направленные против режима ее союзника Башара Асада.

Напомним, Украина призвала ООН быть готовой к участию в международной миссии на Донбассе.

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