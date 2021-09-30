ЗМІ: Європа просить у Росії додаткові поставки вугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Європейські виробники електроенергії просять у Росії більше вугілля, щоб справитися з енергетичною кризою в умовах рекордно високих цін на газ, але можуть зіткнутися з труднощами. Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на представників двох російських компаній, пише УНН.
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За їхніми словами, складності викликані тим, що напередодні зими європейські газосховища заповнені лише частково, а поновлювані джерела енергії не в змозі задовольнити попит. Наближення опалювального сезону підсилює потребу в енергоносіях з Росії.
“Якщо всі європейські комунальні служби перейдуть на вугілля, це призведе до величезного сплеску попиту на вугілля, який Росія сама не зможе забезпечити в такий короткий термін, — підкреслила головний аналітик Wood Mackenzie Ltd. в Х’юстоні Наташа Тюріна. — Для цього будуть потрібні поставки і з інших країн, наприклад, з США, але ситуація там аналогічна ситуації в інших країнах”.
Залежність країн Європи від викопного палива для підтримки роботи своєї економіки також значно ускладнює переговори щодо критично важливих кліматичних питань, оскільки до зустрічі COP26 у Глазго залишається всього декілька тижнів.
Як повідомляє агентство, представники Уральської гірничо-металургійна компанії і Сибірської вугільної енергетичної компанії відмовилися від коментарів.
Доповнення
Напередодні ціна на газ в Європі на відкритті торгів 28 вересня вперше в історії перевищила 1000 доларів за 1 тис. куб. м.
Після цього вартість жовтневого ф’ючерса на хабі TTF у Нідерландах прискорила зростання до 1031,3 доларів за 1 тис. куб. м., загальне зростання ціни газу з початку дня перевищував 11%. Однак на цей момент вартість газу дещо скорегувалася і знаходиться в районі 1010 доларів за 1 тис. кубометрів, проте продовжуючи перебувати на історично високому рівні.
Ціна листопадового ф’ючерсу на хабі TTF в моменті доходила до майже 1040 доларів за 1 тис. куб. м.