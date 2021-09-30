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СМИ: Европа просит у России дополнительные поставки угля

СМИ: Европа просит у России дополнительные поставки угля

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. Европейские производители электроэнергии просят у России больше угля, чтобы справиться с энергетическим кризисом в условиях рекордно высоких цен на газ, но могут столкнуться с затруднениями. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на представителей двух российских компаний, пишет УНН.

Детали

По их словам, сложности вызваны тем, что в преддверии зимы европейские газохранилища заполнены лишь частично, а возобновляемые источники энергии не в состоянии удовлетворить спрос. Приближение отопительного сезона усиливает потребность в энергоносителях из России.

“Если все европейские коммунальные службы перейдут на уголь, это приведет к огромному всплеску спроса на уголь, который Россия в одиночку не сможет обеспечить в такой короткий срок, — подчеркнула главный аналитик Wood Mackenzie Ltd. в Хьюстоне Наташа Тюрина. — Для этого потребуются поставки и из других стран, например, из США, но ситуация там аналогична ситуации в других странах”.

Зависимость стран Европы от ископаемого топлива для поддержания работы своей экономики также значительно усложняет переговоры по критически важным климатическим вопросам, поскольку до встречи COP26 в Глазго остается всего несколько недель.

Как сообщает агентство, представители Уральской горно-металлургическая компании и Сибирской угольной энергетической компании отказались от комментариев.

Дополнение

Накануне цена на газ в Европе на открытии торгов 28 сентября впервые в истории превысила 1000 долларов за 1 тыс. куб. м.

После этого стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах ускорила рост до 1031,3 долларов за 1 тыс. куб. м., общий рост цены газа с начала дня превышал 11%. Однако к настоящему моменту стоимость газа несколько скорректировалась и находится в районе 1010 долларов за 1 тыс. кубометров, тем не менее продолжая находиться на исторически высоком уровне.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в моменте доходила до почти 1040 долларов за 1 тыс. куб. м.

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