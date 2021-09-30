СМИ: Европа просит у России дополнительные поставки угля

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Европейские производители электроэнергии просят у России больше угля, чтобы справиться с энергетическим кризисом в условиях рекордно высоких цен на газ, но могут столкнуться с затруднениями. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на представителей двух российских компаний, пишет УНН.