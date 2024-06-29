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ЗМІ виявили, що через халатність чиновника Міноборони Канєвського для ЗСУ втридорога закупили фляг на 54 млн

Київ • УНН

 • 81930 перегляди

Угоди на поставку фляг були укладені без проведення тендерів з сумнівними фірмами, які до того не займалися подібними поставками. А специфікації та вимоги до фляг фактично розроблялися під конкретних учасників.

ЗМІ виявили, що через халатність чиновника Міноборони Канєвського для ЗСУ втридорога закупили фляг на 54 млн

Через недбале ставлення чиновника Міноборони Гліба Канєвського, який зараз є т.в.о. Департаменту політики закупівель Міноборони, армійські фляги для фронту були придбані за ціною втричі вищою, ніж ринкова.

Про це пише видання "Закон і бізнес".

Як зʼясували журналісти, за 153 тис. армійських фляг державна агенція "Державний оператор тилу" заплатила 54 млн грн. Тобто пластикова літрова фляга обійшлася у 355 грн. Хоча такі самі фляги американського зразка вільно продають за 120 грн, а аналоги можна знайти й за 72 грн.

Встановлено, що "Державний оператор тилу" 4 рази оголошував закупівлі пластикових фляг для ЗСУ. Перші двоє торгів за спрощеною процедурою були скасовані. Хоча на них подалися троє учасників, і вони були готові продати 100 тис. фляг менше ніж за 20 млн грн. Але їхні пропозиції були відхилені через відсутність актів відповідності технічній специфікації Міноборони.

У результаті угоди на поставку фляг були укладені без проведення тендерів з сумнівними фірмами, які до того не займалися подібними поставками. А специфікації та вимоги до фляг фактично розроблялися під конкретних учасників.

Канєвський, з його ж слів, знав про проблеми з документацією, вирішення яких дозволило б зекономити значні кошти для держави, проте приховував їх та всупереч службовим обов’язкам не вживав заходів для їх вирішення та підвищення ефективності оборонних закупівель

- йдеться в статті.

Нагадаємо, що Канєвський відомий тим, що ухилявся від призову від армії, а після вручення повістки працевлаштувався до Міноборони, де наразі відповідає за закупівлі.

До того він довгий час очолював антикорупційний центр StateWatch і тісно співпрацював із активістами-антикорупціонерами Віталієм Шабуніним і Юрієм Ніколовим, які за даними ЗМІ, також ухиляються від армії. А щодо Шабуніна ДБР розслідує дві кримінальні справи - за ухилення від мобілізації та підробку документів НАЗК.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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