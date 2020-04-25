ЗМІ: влада цементує корупцію в будівельній галузі замість того, щоб викорінити її

“Яскравий приклад, коли замість того, щоб дієво підійти до питання “корупційної гідри ДАБІ” в будівельній галузі України, політики створюють складний комплекс заходів з реформування адміністративних послуг. У народі такий підхід називається “пофарбувати і викинути. Кабінет міністрів прийняв постанову № 218 від 13 березня 2020 року про ліквідацію ДАБІ і затвердив створення комісії з ліквідації ДАБІ, а також створення Державної сервісної служби містобудування України як центрального органу виконавчої влади (Держсервисбуд). Також Кабміном прийнято постанову № 219 від 13 березня 2020 року, згідно з яким утворюється ще два центральних органи виконавчої влади: Державна інспекція містобудування України та Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні України”, — нагадується в статті.

Там зазначається, що цими рішеннями влади намагаються боротися з корупцією у всіх її проявах, але при цьому допускають до управління органом усіх посадових осіб, які працювали за “старими схемами”. Деякі з яких стояли біля витоків створення відомої схеми “п’ять доларів за метр”.

“При цьому, ДАБІ не виконує своїх прямих обов’язків з покладеними на неї повноваженнями. Останній передсмертним корчем було впровадження Електронного кабінету забудовника. Ідея, яка могла б дійсно перезапустити серце ДАБІ, потрапила в руки системних корупціонерів. Дітище екс-глави інспекції Олексія Кудрявцева, яку він виношував ще з часів Порошенко, своїм запуском відкрило ящик Пандори. З-за технічних недоробок через місяць всі гравці на ринку „околостроительного“ консалтингу (рішали) зрозуміли, що можуть самостійно вносити об’єкти до Реєстру через Електронний кабінет — продовжуючи брати ті ж гроші із забудовників, прибравши монополію відомої мережі бек-офісів Кудрявцева. Як тільки ця компанія зрозуміла, що відбувається, Електронний кабінет був відключений. І навіть воля нового керівника Мінрегіона Чернишова не може пробити зараз кругову оборону Кучера-Сергієнко-Васильченко”, — пояснили в ЗМІ.

Там також розповіли, що зараз “ручні мавпочки” Кудрявцева у всіх структурах ДАБІ активно “продають” вакансії в ще несозданных органах. Всіх інших, які не бажають “купувати квитки в світле майбутнє”, просто звільняють.

“З усього вищесказаного можна зробити тільки один висновок: немає сенсу наймати тих же “псевдофахівців” з дохлим коням. Загалом, “кінь здохла — злазь”. Безглуздо реформувати орган з тими ж особами, які стояли біля витоків корупції. Систему потрібно побудувати заново, перетворивши корупційні русла в бюджетні надходження, визнавши платність адміністративних послуг в будівництві, не виводячи такі обсяги грошей в “чорний нал”. А також — забезпечити кваліфікованим персоналом Інспекції рівні правила для забудовників хоча б у рамках “червоних ліній”, — йдеться у матеріалі.