ЗМІ: вирок українцю Шаройку в Білорусі вже винесено

"Зараз є неофіційна інформація з надійних джерел, що вирок Павлу Шаройку вже озвучений, однак, як його покарали, не говорять - вирок залишається в таємниці. Формально Шаройко могли покарати позбавленням волі від 7 до 15 років", - пише видання.

Відзначимо, що процесуально П.Шаройко не може оскаржити вирок, оскільки процес, пише видання, проходив у Верховному суді країни.

Також видання зазначає, що спостерігачі у Мінську сподіваються, що П.Шаройко обміняють на білоруса Юрія Політику, над яким йде процес у Чернігівському районному суді. Наступне засідання у справі Ю.Політики заплановано на 27 лютого.

Нагадаємо, український журналіст Павло Шаройко був затриманий у Мінську 25 жовтня 2017 року працівниками КДБ Білорусі і обвинувачений у шпигунстві, а також створення агентурної мережі з білорусів.