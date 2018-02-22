СМИ: приговор украинцу Шаройко в Беларуси уже вынесен
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Судебный процесс по обвинению украинского журналиста Павла Шаройко в шпионаже в Беларуси завершен и приговор вынесен. Об этом сообщает Хартия97 со ссылкой на источники, передает УНН.
"Сейчас есть неофициальная информация из надежных источников, что приговор Павлу Шаройко уже озвучен, однако, как его наказали, не говорят - приговор остается в тайне. Формально Шаройко могли наказать лишением свободы от 7 до 15 лет", - пишет издание.
Отметим, что процессуально П.Шаройко не может обжаловать приговор, так как процесс, пишет издание, проходил в Верховном суде страны.
Также издание отмечает, что наблюдатели в Минске надеются, что П.Шаройко обменяют на белоруса Юрия Политику, над которым идет процесс в Черниговском районном суде. Следующее заседание по делу Ю.Политики запланировано на 27 февраля.
Напомним, украинский журналист Павел Шаройко был задержан в Минске 25 октября 2017 года сотрудниками КГБ Беларуси и обвинен в шпионаже, а также создании агентурной сети из белоруссов.