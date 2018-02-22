СМИ: приговор украинцу Шаройко в Беларуси уже вынесен

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 64609 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 79100 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 81841 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107786 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100516 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104609 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111571 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117094 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122812 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134344 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
СМИ: приговор украинцу Шаройко в Беларуси уже вынесен

СМИ: приговор украинцу Шаройко в Беларуси уже вынесен

Киев  •  УНН

 • 10198 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Судебный процесс по обвинению украинского журналиста Павла Шаройко в шпионаже в Беларуси завершен и приговор вынесен. Об этом сообщает Хартия97 со ссылкой на источники, передает УНН.

"Сейчас есть неофициальная информация из надежных источников, что приговор Павлу Шаройко уже озвучен, однако, как его наказали, не говорят - приговор остается в тайне. Формально Шаройко могли наказать лишением свободы от 7 до 15 лет", - пишет издание.

Отметим, что процессуально П.Шаройко не может обжаловать приговор, так как процесс, пишет издание, проходил в Верховном суде страны.

Также издание отмечает, что наблюдатели в Минске надеются, что П.Шаройко обменяют на белоруса Юрия Политику, над которым идет процесс в Черниговском районном суде. Следующее заседание по делу Ю.Политики запланировано на 27 февраля.

Напомним, украинский журналист Павел Шаройко был задержан в Минске 25 октября 2017 года сотрудниками КГБ Беларуси и обвинен в шпионаже, а также создании агентурной сети из белоруссов.

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