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ЗМІ: Велика Британія попросила допомоги у Катару на випадок перебоїв із постачанням газу

Київ • УНН

 • 26515 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Представники Великої Британії і Катару провели переговори про можливість збільшення поставок зрідженого природного газу (ЗПГ) у Сполучене Королівство в разі виникнення дефіциту палива. Про це повідомила в суботу газета Financial Times з посиланням на джерела, ознайомлені з ходом переговорів, пише УНН.

ЗМІ: Велика Британія попросила допомоги у Катару на випадок перебоїв із постачанням газу

Деталі

"Представники Катару висловили готовність укласти довгострокові домовленості про постачання... газу в Сполучене Королівство в разі виникнення надзвичайної ситуації, стати чимось на зразок запасного постачальника на крайній випадок“,-заявив співрозмовник видання.

У Досі відмовилися коментувати Financial Times цю інформацію, а в прем’єрській канцелярії на Даунінг-стріт, 10 повідомили журналістам, що до теперішнього моменту Лондон “не подавав запит на збільшення поставок (газу) у катарського уряду і не укладав відповідних домовленостей”.

При цьому, за даними Financial Times, за останні два тижні Катар перенаправив до Великої Британії чотири танкери з ЗПГ. Одне з джерел видання повідомило, що це було зроблено на прохання глави британського уряду Бориса Джонсона, який зустрічався з Еміром Катару шейхом Тамімом бен Хамадом Аль Тані в Нью-Йорку і Глазго, де 31 жовтня відкрилася 26-а Конференція Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP26). При цьому Євросоюзу (ЄС) в аналогічному проханні було відмовлено, стверджувало джерело Financial Times.

Довідка

У 2020 році близько 50% споживаного у королівстві газу надходило з британських родовищ, близько 30% — з Норвегії, і ще близько 20% припадало на поставки ЗПГ з різних країн, переважно держав Близького Сходу. Поставки з Росії в минулому році покривали близько 5% британського споживання. Проблемою для королівства в умовах зростаючих цін на газ і ймовірності виникнення перебоїв з поставками може стати мала місткість британських сховищ. У зимовий період пікового попиту їхні запаси зможуть покривати потреби країни в газі лише декілька днів.

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