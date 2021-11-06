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СМИ: Великобритания попросила помощи у Катара на случай перебоев с поставками газа

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Представители Великобритании и Катара провели переговоры о возможности увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Соединенное Королевство в случае возникновения дефицита топлива. Об этом сообщила в субботу газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, пишет УНН.

СМИ: Великобритания попросила помощи у Катара на случай перебоев с поставками газа

Детали

“Представители Катара выразили готовность заключить долгосрочные договоренности о поставках... газа в Соединенное Королевство в случае возникновения чрезвычайной ситуации, стать чем-то вроде запасного поставщика на крайний случай”, — заявил собеседник издания.

В Дохе отказались комментировать Financial Times эту информацию, а в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10 сообщили журналистам, что к настоящему моменту Лондон “не запрашивал увеличения поставок (газа) у катарского правительства и не заключал соответствующих договоренностей”.

При этом, по данным Financial Times, за последние две недели Катар перенаправил в Великобританию четыре танкера с СПГ. Один из источников издания сообщил, что это было сделано по просьбе главы британского правительства Бориса Джонсона, встречавшегося с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Нью-Йорке и Глазго, где 31 октября открылась 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). При этом Евросоюзу (ЕС) в аналогичной просьбе было отказано, утверждал источник Financial Times.

Справка

В 2020 году порядка 50% потребляемого в королевстве газа поступало с британских месторождений, около 30% — из Норвегии, и еще около 20% приходилось на поставки СПГ из разных стран, преимущественно государств Ближнего Востока. Поставки из России в прошлом году покрывали около 5% британского потребления. Проблемой для королевства в условиях растущих цен на газ и вероятности возникновения перебоев с поставками может стать малая вместимость британских хранилищ. В зимний период пикового спроса их запасы смогут покрывать потребности страны в газе лишь несколько дней.

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