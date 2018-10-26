ЗМІ: Україна залучила 2 млрд дол. від розміщення єврооблігацій
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Україна випустила 5- і 10-річні єврооблігації і залучила 2 мільярди доларів. Про це з посиланням на джерело повідомляє UrduPoint, передає УНН.
"...Вони підняли 2 мільярди доларів", - цитує видання джерело Sputnik у інвестиційній сфері у США, додавши, що угода з МВФ "на руках" була корисною для цієї операції.
Джерело пояснило, що Україна залучила 750 мільйонів доларів США, випустивши 5,25-річні облігації з прибутковістю на рівні 9 відсотків, а також 1,25 мільярда в 10-річних облігаціях з прибутковістю на рівні 9,75 відсотка.
Джерело додало, що попит з боку інвесторів сягнув 4,5 мільярда.
23-24 жовтня Україна провела зустрічі з інвесторами в Лондоні, Нью-Йорку та Бостоні, щоб обговорити розміщення єврооблігацій. Організаторами зустрічі були BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs і JP Morgan.
19 жовтня МВФ оголосив, що досяг угоди з українським урядом щодо нової програми на 3,9 млрд доларів США.
Раніше УНН повідомили у Мінфіні, що після отримання позитивного сигналу МВФ про надання наступного траншу, Міністерство фінансів планує вийти на ринки зовнішніх запозичень з урахуванням ринкової кон'юнктури в обсягах, визначених держбюджетом на 2018 рік. Раніше називалася цифра запозичень у 2 млрд дол.