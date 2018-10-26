СМИ: Украина привлекла 2 млрд долл. от размещения еврооблигаций
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Украина выпустила 5- и 10-летние еврооблигации и привлекла 2 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на источник сообщает UrduPoint, передает УНН.
"...Они подняли 2 миллиарда долларов", - цитирует издание источник Sputnik в инвестиционной сфере в США, добавив, что сделка с МВФ "на руках" была полезной для этой операции.
Источник объяснил, что Украина привлекла 750 миллионов долларов США, выпустив 5,25-летние облигации с доходностью на уровне 9 процентов, а также 1,25 миллиарда в 10-летних облигациях с доходностью на уровне 9,75 процента.
Источник добавил, что спрос со стороны инвесторов составил 4,5 миллиарда.
23-24 октября Украина провела встречи с инвесторами в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне, чтобы обсудить размещение еврооблигаций. Организаторами встречи были BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
19 октября МВФ объявил, что достиг соглашения с украинским правительством относительно новой программы на 3,9 млрд долларов США.
Ранее УНН сообщили в Минфине, что после получения положительного сигнала МВФ о предоставлении следующего транша, Министерство финансов планирует выйти на рынки внешних заимствований с учетом рыночной конъюнктуры в размерах, определенных госбюджетом на 2018 год. Ранее называлась цифра заимствований в 2 млрд долл.