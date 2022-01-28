ЗМІ: у НАТО оцінюють, що РФ не планує вторгнення
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Росія не планує вторгнення в Україну, оцінюють у НАТО, інформує Euractiv з посиланням на джерело в Альянсі, пише УНН.
Цитата:
"Щодо Росії джерело в НАТО оцінило, що вона не планує вторгнення", - пише видання.
“Щоб вторгнутися в таку велику країну з такими збройними силами (такими як Україна), потрібні військові можливості, відмінні від тих, що розгорнуті нині”, — сказало джерело.
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При цьому джерело наголосило, що НАТО не має ні обов’язку, ні права на військове втручання в Україні, оскільки вона не є членом Альянсу, але все було б зовсім по-іншому, якби країна НАТО зазнала нападу: “Якщо Росія припуститься помилки, напавши на державу-член НАТО, у нас буде третя світова війна”.
Проте, додало джерело, Україна є “партнером із розширеними можливостями” НАТО, а це означає, що Альянс має певні моральні зобов’язання, які можуть призвести до масових санкцій проти Москви.
Контекст
Українська влада і західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.
17 грудня Росія направила США і НАТО пропозиції з безпеки в Східній Європі, які, на її думку, необхідні для ослаблення напруженості навколо України. Вимоги Москви включають заборону на вступ України до НАТО, вето Кремля на розміщення військових сил НАТО в колишніх радянських республіках і припинення військових навчань поблизу її кордонів.
Переговори з РФ відбулися з США, НАТО і ОБСЄ - у межах російсько-американського діалогу на високому рівні в Женеві 10 січня, потім на засіданні Ради Росія-НАТО 12 січня, а 13 січня у Відні на засіданні Постійної ради ОБСЄ.
26 січня США та НАТО передали свої відповіді на вимоги РФ.
28 січня голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "якщо це залежить від РФ, війни не буде".