ЗМІ: у море біля Росії впав вертоліт
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Вертоліт зазнав аварії в акваторії Балтійського моря біля узбережжя Росії, на борту були два члени екіпажу, знайдено тіло одного загиблого. Про це з посиланням на джерело в російських екстрених службах у п'ятницю повідомляє РИА Новости, передає УНН.
"У Калінінградській області (Росії - ред.) сталася аварія вертольота... в акваторії Балтійського моря. На борту перебували два члени екіпажу", - сказав співрозмовник.
Виявлено тіло одного загиблого, проводяться пошуково-рятувальні роботи.
Нагадаємо, військовий літак впав у море в Греції.