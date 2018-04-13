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ЗМІ: у море біля Росії впав вертоліт

ЗМІ: у море біля Росії впав вертоліт

Київ • УНН

 • 11773 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Вертоліт зазнав аварії в акваторії Балтійського моря біля узбережжя Росії, на борту були два члени екіпажу, знайдено тіло одного загиблого. Про це з посиланням на джерело в російських екстрених службах у п'ятницю повідомляє РИА Новости, передає УНН.

"У Калінінградській області (Росії - ред.) сталася аварія вертольота... в акваторії Балтійського моря. На борту перебували два члени екіпажу", - сказав співрозмовник.

Виявлено тіло одного загиблого, проводяться пошуково-рятувальні роботи.

Нагадаємо, військовий літак впав у море в Греції.

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