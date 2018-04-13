СМИ: в море возле России упал вертолет

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Вертолет потерпел крушение в акватории Балтийского моря у побережья России, на борту были два члена экипажа, найдено тело одного погибшего. Об этом со ссылкой на источник в российских экстренных службах в пятницу сообщает РИА Новости, передает УНН.