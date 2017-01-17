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ЗМІ: у Китаї чиновника звільнили за порівняння Мао Цзедуна з дияволом

ЗМІ: у Китаї чиновника звільнили за порівняння Мао Цзедуна з дияволом

Київ • УНН

 • 7631 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Чиновника з китайської провінції Хебей було звільнено через його пост в соціальній мережі Sina Weibo, в якому він назвав колишнього голову КНР Мао Цзедуна дияволом. Про це повідомила Global Times, передає УНН.

За інформацією видання, заступник керівника Державного управління у справах преси, видавництв, кінематографу радіомовлення і телебачення Китаю в місті Шицзячжуан Цзо Чуньхє написав у своєму акаунті, що Мао Цзедун є “дияволом”, а також назвав щорічні заходи в честь дня народження вождя, який відзначається в країні 26 грудня, “найбільшим в світі поклонінням культу”.

Після цього його звільненили, винісши адміністративне попередження.

Офіційно чиновника звинуватили в “публікації хибних висловлювань в Weibo, а також у серйозному порушенні партійної дисципліни”. Зараз його акаунт в Weibo видалено.

 

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