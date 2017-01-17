СМИ: в Китае чиновника уволили за сравнение Мао Цзэдуна с дьяволом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Чиновник из китайской провинции Хэбэй был уволен через его пост в социальной сети Sina Weibo, в котором он назвал бывшего председателя КНР Мао Цзэдуна дьяволом. Об этом сообщила Global Times, передает УНН.
По информации издания, заместитель руководителя Государственного управления по делам печати, издательств, кинематографа радиовещания и телевидения Китая в городе Шицзячжуан Цзо Чуньхе написал в своем аккаунте, что Мао Цзэдун является "дьяволом", а также назвал ежегодные мероприятия в честь дня рождения вождя, который отмечается в стране 26 декабря, "крупнейшим в мире поклонением культа".
После этого его уволили, вынеся административное предупреждение.
Официально чиновника обвинили в "публикации ложных высказываний в Weibo, а также в серьезном нарушении партийной дисциплины". Сейчас его аккаунт в Weibo удален.