ЗМІ: три людини затримані у Франції за напад на поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Сили правопорядку Франції затримали у новорічну ніч трьох хуліганів, які у складі великої групи вчинили напад на поліцейський патруль. Про це повідомив у понеділок телеканал BFM, інформує УНН.
Інцидент стався в новорічну ніч у місті Шампиньи-сюр-Марн (біля східної околиці Парижа). Поліцейський патруль у складі двох співробітників, чоловіки і жінки, був викликаний для припинення бійки на вулиці, яка виникла поруч із нічним клубом через те, що туди перестали пускати публіку через брак місць. На вулиці навколо клубу знаходилося 300-400 чоловік.
Прибулі на місце події поліцейські піддалися нападу більш ніж півсотні людей. Машина була перевернута, а правоохоронці, були силою вилучені з неї і побиті.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Ірані під час акції протесту застрелили поліцейського
Зазнавшим нападу поліцейським вдалося викликати підкріплення. Хулігани атакували і їх — у результаті сильного збитку було завдано двом машинам пожежної служби і машині швидкої допомоги. Аби розсіяти натовп, поліція застосувала світлошумові гранати і гранати зі сльозогінним газом. Оскільки частина хуліганів проникла в клуб, виламавши двері, поліція вигнала звідти всю публіку і скасувала запланований концерт.
Як підкреслив у зв’язку з цим президент Франції Емманюель Макрон у своєму мікроблозі в Twitter, “винні в цьому підлому і злочинному лінчуванні поліцейських обов’язково будуть знайдені і покарані”.
Les coupables du lynchage lâche et criminel des policiers faisant leur devoir une nuit de 31 décembre seront retrouvés et punis. Force restera à la loi. Honneur à la police et soutien total à tous les agents bassement agressés.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 1 січня 2018 р.
Нагадаємо, у ніч на Новий рік у Франції в 15-му окрузі Марселя розстріляли чоловіка з автомата Калашникова.