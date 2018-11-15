ЗМІ: територію біля посольства Росії в Берліні оточили через підозрілий предмет
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Поліція оточила територію поруч з російським посольством в Берліні через підозрілий предмет, знайдений в середу ввечері в припаркованому біля будівлі дипмісії автомобілі. На місці працюють сапери, повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання Berliner Morgenpost.
За даними ЗМІ, оточена частина бульвару Унтер-ден-Лінден, а також станція міської електрички “Бранденбурзькі ворота”.
За інформацією DPA, раніше правоохоронці затримали чоловіка, що знаходився в розшуку. Пізніше під час обшуку його автомобіля, припаркованого біля будівлі російського посольства, був виявлений підозрілий предмет.
Унтер-ден-Лінден — одна з найбільш відомих вулиць Берліна в самому центрі міста. Посольство РФ знаходиться на початку бульвару поблизу Бранденбурзьких воріт і Паризької площі. Поруч розташовані посольства США, Великої Британії, Франції та Угорщини.