СМИ: территорию возле посольства России в Берлине окружили из-за подозрительного предмета

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106593 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113297 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150776 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145202 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136806 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128380 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171681 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118099 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141658 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145412 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
СМИ: территорию возле посольства России в Берлине окружили из-за подозрительного предмета

СМИ: территорию возле посольства России в Берлине окружили из-за подозрительного предмета

Киев  •  УНН

 • 10691 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Полиция оцепила территорию рядом с российским посольством в Берлине из-за подозрительного предмета, найденного в среду вечером в припаркованном у здания дипмиссии автомобили. На месте работают саперы, сообщает УНН со ссылкой на местное издание Berliner Morgenpost.

По данным СМИ, оцеплена часть бульвара Унтер-ден-Линден, а также станция городской электрички “Бранденбургские ворота”.

По информации DPA, ранее правоохранители задержали находившегося в розыске мужчину. Позднее при обыске его автомобиля, припаркованного у здания российского посольства, был обнаружен подозрительный предмет.

Унтер-ден-Линден — одна из наиболее известных улиц Берлина в самом центре города. Посольство РФ находится в начале бульвара близ Бранденбургских ворот и Парижской площади. Рядом расположены посольства США, Великобритании, Франции и Венгрии.

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