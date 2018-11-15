СМИ: территорию возле посольства России в Берлине окружили из-за подозрительного предмета
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Полиция оцепила территорию рядом с российским посольством в Берлине из-за подозрительного предмета, найденного в среду вечером в припаркованном у здания дипмиссии автомобили. На месте работают саперы, сообщает УНН со ссылкой на местное издание Berliner Morgenpost.
По данным СМИ, оцеплена часть бульвара Унтер-ден-Линден, а также станция городской электрички “Бранденбургские ворота”.
По информации DPA, ранее правоохранители задержали находившегося в розыске мужчину. Позднее при обыске его автомобиля, припаркованного у здания российского посольства, был обнаружен подозрительный предмет.
Унтер-ден-Линден — одна из наиболее известных улиц Берлина в самом центре города. Посольство РФ находится в начале бульвара близ Бранденбургских ворот и Парижской площади. Рядом расположены посольства США, Великобритании, Франции и Венгрии.