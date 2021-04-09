ЗМІ: темпи вакцинації від COVID-19 у багатих країнах у 25 разів вищі за показники решти світу

Деталі

За його оцінками, темпи вакцинації від COVID-19 в країнах з найбільшими доходами у 25 разів випереджають аналогічні показники, що фіксуються в державах з найменшими доходами. В агентстві проаналізували розподіл 726 млн доз вакцин, отриманих в 154 країнах.

На частку Сполучених Штатів, згідно з підрахунками Bloomberg, припадають (за даними на четвер) 24% всіх вироблених у світі вакцин. При цьому в США проживають 4,3% населення Землі. У Пакистані, наприклад, проживають 2,7% населення планети, але частка цієї держави в глобальній вакцинації становить лише 0,1%.

Такий розподіл вакцин, вказує агентство, є наслідком того, що найбагатші країни заздалегідь закупили мільярди вироблених і запланованих до виробництва доз препарату для задоволення в першу чергу потреб своїх жителів. Цих запасів, з урахуванням майбутніх поставок, вистачить, за оцінками агентства, для проведення декількох кампаній з вакцинації жителів зазначених країн, в той час як 11% найбідніших держав не мають можливості для проведення навіть однієї.

Майже в половині країн світу, зазначає Bloomberg, щеплення від COVID-19 зроблені менш 1% їх жителів, а ті ж США планують в майбутні три місяці вийти на показник вакцинації населення у 75%. Агентство вказало на те, що контраст у вкрай непропорційному розподілі вакцин в світі є, ймовірно, ще більш разючим, якщо врахувати, що понад 40 держав взагалі не мають даних про проведення в них вакцинації, при цьому там проживають 8% населення планети.

Доповнення

Ще в лютому глава ВООЗ закликала всі держави ділитися вакциною проти COVID-19.

Раніше глава ВООЗ заявив, що перспективи рівного доступу до вакцин від COVID-19 опинилися під загрозою. Пізніше ВООЗ заявила про те, що владі Великої Британії та інших країн слід відмовитися на початковому етапі від планів швидкої масової вакцинації населення від коронавірусу, обмежившись щепленнями тільки найбільш уразливих категорій громадян з тим, щоб більша кількість людей по всьому світу могли отримати доступ до препарату.