ЗМІ: таліби напали на репортера та оператора одного з найбільших каналів Афганістану

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За інформацією TOLOnews, напади на представників ЗМІ раніше мали місце і в інших місцях, проте не отримали розголосу. Сам Зіяр Яад повідомив, що він і його колега отримали удари прикладами.

Заступник голови Асоціації журналістів провінції Парван Парвіз Амінзаде сказав телеканалу, що “ставлення талібів до репортерів з тих пір, як вони взяли під свій контроль весь Афганістан і Кабул, викликає занепокоєння”.

У свою чергу заступник голови комісії руху “Талібан” по культурі Ахмадулла Васик заявив, що журналістам в Кабулі нібито тільки погрожували, але не били. “Керівництво у столиці запевнило нас, що розслідує інцидент, і де б не виникла проблема для журналістів, ми постараємося її вирішити”, — додав він.

Доповнення

Країни Групи семи (G7) за підсумками надзвичайного віртуального саміту, що відбувся у вівторок, закликали майбутнє афганський уряд дотримуватися міжнародних зобов’язань, боротися з тероризмом і поважати права людини. У заяві на “Талібан” покладено відповідальність “за дії щодо запобігання тероризму, дотримання прав людини, особливо жінок, дівчаток і меншин, з пошуку інклюзивного політичного рішення в Афганістані”.

Раніше верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет нагадала руху “Талібан” про дані обіцянки у сфері прав людини. Вона повідомила, що з початку нинішнього року свої будинки залишили 270 тис. афганців і загальна кількість внутрішньо переміщених осіб в країні перевищило 3,5 млн.