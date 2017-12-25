ЗМІ: США та Китай будуть обмінюватися розвідувальними даними про вплив санкцій на Пхеньян
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. США і Китай досягли домовленості про регулярний обмін інформацією, в тому числі розвідувальної, про ситуацію в КНДР і про вплив на Пхеньян міжнародних санкцій. Про це повідомляє УНН з посиланням на японську газету Asahi.
За даними видання, домовленість про обмін такою конфіденційною інформацією була досягнута під час переговорів президента США Дональда Трампа і голови КНР Сі Цзіньпіна в листопаді у Пекіні. Як повідомляють джерела газети, мова йде про регулярні консультації між військовими і розвідувальними органами двох країн і про створення ними гарячих ліній зв'язку, зокрема між командуванням сил США в Республіці Корея і військовим керівництвом КНР.
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Про виконання санкцій щодо КНДР, як повідомляє видання, китайські торгові, митні та фінансові інстанції будуть через певні відрізки часу інформувати колег в Сполучених Штатах. На двосторонніх консультаціях, повідомляє газета, можуть розглядатися і питання співпраці на випадок конфлікту на Корейському півострові або краху існуючого там режиму. Йдеться, зокрема, про те, як в зазначених можливих обставин взяти під контроль ядерну зброю КНДР і що робити з потоками біженців.
Нагадаємо, 20 грудня представники США передали своїм колегам з Китаю проект резолюції Ради Безпеки ООН про посилення режиму санкції відносно КНДР, а вже 22 грудня Рада Безпеки ООН одноголосно проголосувала за введення нових санкцій проти Північної Кореї у відповідь на їхні останні випробування міжконтинентальних балістичних ракет.