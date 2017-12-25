СМИ: США и Китай будут обмениваться разведданными о влиянии санкций на Пхеньян
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. США и Китай достигли договоренности о регулярном обмене информацией, в том числе разведывательной, о ситуации в КНДР и о влиянии на Пхеньян международных санкций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на японскую газету Asahi.
По данным издания, договоренность об обмене такой конфиденциальной информацией была достигнута во время переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в ноябре в Пекине. Как сообщают источники газеты, речь идет о регулярных консультациях между военными и разведывательными органами двух стран и о создании ими горячих линий связи, в том числе между командованием сил США в Республике Корея и военным руководством КНР.
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О выполнении санкций в отношении КНДР, как сообщает издание, китайские торговые, таможенные и финансовые инстанции будут через определенные отрезки времени информировать коллег в Соединенных Штатах. На двусторонних консультациях, сообщает газета, могут рассматриваться и вопросы сотрудничества в случае конфликта на Корейском полуострове или краха существующего там режима. Речь идет о том, как в указанных возможных обстоятельствах взять под контроль ядерное оружие КНДР и что делать с потоками беженцев.
Напомним, 20 декабря представители США передали своим коллегам из Китая проект резолюции Совета Безопасности ООН о усиления режима санкций в отношении КНДР, а уже 22 декабря Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций против Северной Кореи в ответ на их последние испытания межконтинентальных баллистических ракет.