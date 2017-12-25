СМИ: США и Китай будут обмениваться разведданными о влиянии санкций на Пхеньян

По данным издания, договоренность об обмене такой конфиденциальной информацией была достигнута во время переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в ноябре в Пекине. Как сообщают источники газеты, речь идет о регулярных консультациях между военными и разведывательными органами двух стран и о создании ими горячих линий связи, в том числе между командованием сил США в Республике Корея и военным руководством КНР.

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О выполнении санкций в отношении КНДР, как сообщает издание, китайские торговые, таможенные и финансовые инстанции будут через определенные отрезки времени информировать коллег в Соединенных Штатах. На двусторонних консультациях, сообщает газета, могут рассматриваться и вопросы сотрудничества в случае конфликта на Корейском полуострове или краха существующего там режима. Речь идет о том, как в указанных возможных обстоятельствах взять под контроль ядерное оружие КНДР и что делать с потоками беженцев.

Напомним, 20 декабря представители США передали своим коллегам из Китая проект резолюции Совета Безопасности ООН о усиления режима санкций в отношении КНДР, а уже 22 декабря Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций против Северной Кореи в ответ на их последние испытания межконтинентальных баллистических ракет.