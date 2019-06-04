ЗМІ: спроба позбавити Албанію безвізу з ЄС є попередженням для України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Спроба Нідерландів призупинити безвізовий режим з ЄС для громадян Албанії повинна служити попередженням для України та Грузії. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення в Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяк.
“Маневр Нідерландів на початку цього тижня, які направили в Європейську комісію повідомлення про можливе призупинення візового режиму для Албанії, ймовірно, не буде успішним, але це слід розглядати як попереджувальний сигнал для таких країн, як Україна і Грузія”, — написав Йозвяк.
Відзначимо, Європейська комісія розглядає прохання уряду Нідерландів про призупинення безвізового в’їзду для албанців після того, як більшість в парламенті Нідерландів проголосувало за таку міру.
Як повідомляв УНН, з початку дії безвізового режиму з Євросоюзом в червні 2017 року по 12 травня поточного року перевагами “безвіза” скористалися понад 2 мільйони українських громадян.