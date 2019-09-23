ЗМІ: сирійці у Греції намагалися видати себе за волейбольну команду з України, аби покинути країну
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Поліція Греція затримала десятьох сирійських мігрантів, які під виглядом волейбольної команди з України намагалися нелегально вилетіти з країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання Ekathimerini.
Мігрантів затримали в аеропорту грецької столиці у неділю після того, як поліція встановила, що українські паспорти, які вони представили, були зазначені як викрадені або втрачені.
Чоловіки були вдягнені в однакову спортивну форму та мали однакові спортивні сумки. До того ж, у них були два волейбольних м’ячі, повідомила поліція.
Після допиту правоохоронці встановили, що чоловіки насправді не є волейбольною командою.
Як писав УНН, лівійські військові урятували з моря півтисячі незаконних мігрантів.