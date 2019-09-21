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Лівійські військові урятували з моря півтисячі незаконних мігрантів

Лівійські військові урятували з моря півтисячі незаконних мігрантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Близько 500 незаконних мігрантів були урятовані з моря лівійськими військовими протягом кількох останніх днів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

“Патрулі берегової охорони протягом останніх днів провели шість операцій й урятували 493 мігранти різних африканських національностей”, - розповів речник ВМС Лівії Айоб Касем.

Він додав, що серед урятованих були жінки та діти на шести гумових човнах. Усі рятувальні операції були проведені поблизу столиці країни міста Триполі.

З території Лівії до ЄС кожного року намагаються морем незаконно потрапити тисячі африканських мігрантів. Багатьох з них арештовує лівійська влада та розміщає у переповнених притулках.

Нагадаємо, у Лівії після авіаудару по центру мігрантів загинули не менше 40 осіб.

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