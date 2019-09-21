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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 52566 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110291 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102165 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109307 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119232 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148039 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148469 просмотра

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Ливийские военные спасли на море полтысячи незаконных мигрантов

Ливийские военные спасли на море полтысячи незаконных мигрантов

Киев  •  УНН

 • 10762 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Около 500 незаконных мигрантов были спасены на море ливийскими военными в течение нескольких последних дней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

"Патрули береговой охраны в последние дни провели шесть операций и спасли 493 мигранты разных африканских национальностей", - рассказал представитель ВМС Ливии Айоб Касем.

Он добавил, что среди спасенных были женщины и дети на шести резиновых лодках. Все спасательные операции были проведены вблизи столицы страны города Триполи.

С территории Ливии в ЕС ежегодно пытаются морем незаконно попасть тысячи африканских мигрантов. Многих из них арестовывает ливийские власти и размещает в переполненных приютах.

Напомним, в Ливии после авиаудара по центру мигрантов погибли не менее 40 человек.

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