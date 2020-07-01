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ЗМІ розповіли, як Кудрявцев через Шевченка прагне повернути вплив на органи держархбудконтролю

ЗМІ розповіли, як Кудрявцев через Шевченка прагне повернути вплив на органи держархбудконтролю

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Колишній голова Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексій Кудрявцев намагається через директора Департаменту нормативно-правового забезпечення ДАБІ Сергія Шевченка повернути вплив на органи держархбудконтролю. Про це йдеться в матеріалі, опублікованому ЗМІ.

“До 2015 року Сергій Вікторович Шевченко був одним з рядових виконавців схеми „5 доларів за метр“. Крім заробітної плати в конвертах, він знайшов для себе ще одну невеличку фінансову годівницю. В позовах про визнання права власності на самочинні споруди ДАБІ займала позицію третьої сторони. Керівництву ДАБІ результати тих судів не були цікаві, а ось за неявку представника зацікавлена сторона по справі часто сплачувала. Цей досвід надлегких грошей Сергій Шевченко запам’ятав та згодом зміг реалізувати на повну. Такий шанс випав йому завдяки післямайданному голові ДАБІ Олексію Кудрявцеву — їх тандем був напрочуд успішним останні п’ять років. Саме за Кудрявцева Шевченко очолив ключовий департамент для усіх потоків ДАБІ — нормативно-правового забезпечення”, — говориться в матеріалі.

Там наводяться три схеми, які Кудрявцев та Шевченко запровадили у Держархбудінспекції. Всі вони пов’язані із вже описаною тактикою, коли ДАБІ навмисно програвала у судах. При цьому залишаючись нібито непричетною, що знімало відповідальність з голови органу.

“Судова система, була найзручнішим варіантом для цього. Адже нібито орган, якій він очолював, був змушений видавати чи реєструвати виконуючи рішення „продажного“ суду. Позбавляючи будь-якої відповідальності посадовців ДАБІ”, — пояснюють ЗМІ.

Через таку діяльність чиновників, за даними Рахункової палати, державний бюджет не дорахувався мільйонів від штрафних санкцій.

“За три роки керівництва Кудрявцева та Шевченко департаментом останнього, забезпечено стягнення лише 13,3% (122,6 млн) штрафів за виявлені порушення вимог законодавства з накладених на загальну суму 918,8 млн грн”, — підкреслюється в статті.

Там також говориться, що останнім часом Сергій Шевченко розгорнув непритаманну йому раніше активність у соцмережах та ЗМІ.

“Звідки така активність та спроби натягнути маску експерта-активіста? Все дуже просто, Сергій Шевченко — третя спроба Кудрявцева повернути вплив на галузь. Тіньові бюджети виділені на цей раз на створення образу Шевченка, як недотичного до корупційних схем „експерта у галузі містобудування“ та лідера думок. Увімкнути режим лозунгів без цілей та критику без конкретних пропозицій, — саме такий шлях підказав Кудрявцеву його новий партнер Андрій Клочко. Саме він, за багатьма публікаціями, визначається, як новий „смотрящій“ по будівництву від „Слуги народу“. Основна мета медіа-компанії — це зробити хвилю, яка надасть підґрунтя для заміни першого керівника ДІМ Юрія Васильченка на досвідченого схематозника Шевченка. Клочку та Кудрявцеву вкрай необхідно завести всі схеми Шевченка в ДІМ”, — зазначають ЗМІ.

Вони стверджують, що аналіз рішень не на користь ДАБІ, аналітика відмов в зв’язку з несплатою судового збору за наявності коштів на рахунку ДАБІ, це вже робота правоохоронних органів.

“Адже, якщо факт отримання хабарів довести майже неможливо, не затримуючи „на гарячому“, то щонайменше ознаки службової недбалості та зловживання владою тут знайдуться. Тим більше, якщо порахувати суму ненадходження штрафів внаслідок програних справ та суми судових зборів які змушене платити ДАБІ за програними справами”, — резюмується у матеріалі.

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