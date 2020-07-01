СМИ рассказали, как Кудрявцев через Шевченко стремится вернуть влияние на органы госархстройконтроля

ukru
Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 65294 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 95512 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 117289 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 125734 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127015 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 169009 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121031 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 155114 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104899 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103050 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Золотой век" Америки только начался": Трамп завершил выступление в Конгрессе

"Золотой век" Америки только начался": Трамп завершил выступление в Конгрессе

5 марта, 04:22 • 59113 просмотра
Ночной ракетный удар по Павлограду: что известно о последствиях атаки

Ночной ракетный удар по Павлограду: что известно о последствиях атаки

5 марта, 05:05 • 44602 просмотра
В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

5 марта, 07:19 • 63084 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 66976 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 62848 просмотра
публикации
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

13:36 • 10144 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 127206 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 169002 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 155109 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 405044 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

11:59 • 23891 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 62805 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 66935 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 102210 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 112845 просмотра
Актуальное
СМИ рассказали, как Кудрявцев через Шевченко стремится вернуть влияние на органы госархстройконтроля

СМИ рассказали, как Кудрявцев через Шевченко стремится вернуть влияние на органы госархстройконтроля

Киев  •  УНН

 • 13149 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Бывший председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев пытается через директора Департамента нормативно-правового обеспечения ГАСИ Сергея Шевченко вернуть влияние на органы госархстройконтроля. Об этом говорится в материале, опубликованном СМИ.

“До 2015 года Сергей Викторович Шевченко был одним из рядовых исполнителей схемы „5 долларов за метр“. Кроме заработной платы в конвертах, он нашел для себя еще одну небольшую финансовую кормушку. В исках о признании права собственности на самовольные постройки ГАСИ занимала позицию третьей стороны. Руководству ГАСИ результаты тех судов не были интересны, а вот за неявку представителя заинтересованная сторона по делу часто платила. Этот опыт сверхлегких денег Сергей Шевченко запомнил и впоследствии смог реализовать по полной. Такой шанс выпал ему благодаря послемайданному главе ГАСИ Алексею Кудрявцеву — их тандем был удивительно успешным последние пять лет. Именно при Кудрявцеве Шевченко возглавил ключевой департамент для всех потоков ГАСИ — нормативно-правового обеспечения”, — говорится в материале.

Там приводятся три схемы, Кудрявцев и Шевченко ввели в Госархстройинспекции. Все они связаны с уже описанной тактикой, когда ГАСК намеренно проигрывала в судах. При этом оставаясь якобы непричастной, что снимало ответственность с главы органа.

“Судебная система была самым удобным вариантом для этого. Ведь якобы орган, которой он возглавлял, был вынужден выдавать регистрировать выполняя решение „продажного“ суда. Лишая всякой ответственности должностных лиц ГАСК”, — объясняют СМИ.

Из-за такой деятельности чиновников, по данным Счетной палаты, государственный бюджет не досчитался миллионов от штрафных санкций.

“За три года руководства Кудрявцева и Шевченко департаментом последнего, обеспечено взыскание только 13,3% (122,6 млн) штрафов за выявленные нарушения требований законодательства по наложенных на общую сумму 918,8 млн грн”, — подчеркивается в статье.

Там также говорится, что в последнее время Сергей Шевченко развернул несвойственную ему ранее активность в соцсетях и СМИ.

“Откуда такая активность и попытки натянуть маску эксперта-активиста? Все очень просто, Сергей Шевченко — третья попытка Кудрявцева вернуть влияние на отрасль. Теневые бюджеты выделенные на этот раз на создание образа Шевченко, как несоприкасающегося к коррупционным схемам „эксперта в области градостроительства“ и лидера мнений. Включить режим лозунгов без целей и критику без конкретных предложений, — именно такой путь подсказал Кудрявцеву его новый партнер Андрей Клочко. Именно он, по многим публикациям, определяется, как новый „смотрящий“ за строительством от „Слуги народа“. Основная цель медиа-компании — это сделать волну, которая предоставит основу для замены первого руководителя ГИГ Юрия Васильченко опытного схематозника Шевченко. Клочко и Кудрявцеву крайне необходимо завести все схемы Шевченко в ГИГ”, — отмечают СМИ.

Они утверждают, что анализ решений не в пользу ГАСИ, аналитика отказов в связи с неуплатой государственной пошлины при наличии средств на счете ГАСИ, это уже работа правоохранительных органов.

“Ведь, если факт получения взяток доказать почти невозможно, не задерживая „на горячем“, то как минимум признаки служебной халатности и злоупотребления властью здесь найдутся. Тем более, если посчитать сумму непоступления штрафов в результате проигранных дел и суммы судебных сборов которые вынуждено платить ГАСИ по проигранным делами”, — резюмируется в материале.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы