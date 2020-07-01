СМИ рассказали, как Кудрявцев через Шевченко стремится вернуть влияние на органы госархстройконтроля

“До 2015 года Сергей Викторович Шевченко был одним из рядовых исполнителей схемы „5 долларов за метр“. Кроме заработной платы в конвертах, он нашел для себя еще одну небольшую финансовую кормушку. В исках о признании права собственности на самовольные постройки ГАСИ занимала позицию третьей стороны. Руководству ГАСИ результаты тех судов не были интересны, а вот за неявку представителя заинтересованная сторона по делу часто платила. Этот опыт сверхлегких денег Сергей Шевченко запомнил и впоследствии смог реализовать по полной. Такой шанс выпал ему благодаря послемайданному главе ГАСИ Алексею Кудрявцеву — их тандем был удивительно успешным последние пять лет. Именно при Кудрявцеве Шевченко возглавил ключевой департамент для всех потоков ГАСИ — нормативно-правового обеспечения”, — говорится в материале.

Там приводятся три схемы, Кудрявцев и Шевченко ввели в Госархстройинспекции. Все они связаны с уже описанной тактикой, когда ГАСК намеренно проигрывала в судах. При этом оставаясь якобы непричастной, что снимало ответственность с главы органа.

“Судебная система была самым удобным вариантом для этого. Ведь якобы орган, которой он возглавлял, был вынужден выдавать регистрировать выполняя решение „продажного“ суда. Лишая всякой ответственности должностных лиц ГАСК”, — объясняют СМИ.

Из-за такой деятельности чиновников, по данным Счетной палаты, государственный бюджет не досчитался миллионов от штрафных санкций.

“За три года руководства Кудрявцева и Шевченко департаментом последнего, обеспечено взыскание только 13,3% (122,6 млн) штрафов за выявленные нарушения требований законодательства по наложенных на общую сумму 918,8 млн грн”, — подчеркивается в статье.

Там также говорится, что в последнее время Сергей Шевченко развернул несвойственную ему ранее активность в соцсетях и СМИ.

“Откуда такая активность и попытки натянуть маску эксперта-активиста? Все очень просто, Сергей Шевченко — третья попытка Кудрявцева вернуть влияние на отрасль. Теневые бюджеты выделенные на этот раз на создание образа Шевченко, как несоприкасающегося к коррупционным схемам „эксперта в области градостроительства“ и лидера мнений. Включить режим лозунгов без целей и критику без конкретных предложений, — именно такой путь подсказал Кудрявцеву его новый партнер Андрей Клочко. Именно он, по многим публикациям, определяется, как новый „смотрящий“ за строительством от „Слуги народа“. Основная цель медиа-компании — это сделать волну, которая предоставит основу для замены первого руководителя ГИГ Юрия Васильченко опытного схематозника Шевченко. Клочко и Кудрявцеву крайне необходимо завести все схемы Шевченко в ГИГ”, — отмечают СМИ.

Они утверждают, что анализ решений не в пользу ГАСИ, аналитика отказов в связи с неуплатой государственной пошлины при наличии средств на счете ГАСИ, это уже работа правоохранительных органов.

“Ведь, если факт получения взяток доказать почти невозможно, не задерживая „на горячем“, то как минимум признаки служебной халатности и злоупотребления властью здесь найдутся. Тем более, если посчитать сумму непоступления штрафов в результате проигранных дел и суммы судебных сборов которые вынуждено платить ГАСИ по проигранным делами”, — резюмируется в материале.