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ЗМІ повідомили, що у результаті стрілянини у столиці Гаїті загинули 8 людей

ЗМІ повідомили, що у результаті стрілянини у столиці Гаїті загинули 8 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Щонайменше вісім людей загинули в результаті стрілянини, влаштованої невідомими в одному з південних районів столиці Гаїті Порт-о-Пренсі. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання La Vanguardia.

За даними видання, озброєні люди обстріляли мешканців, що чекали громадського транспорту, після чого зникли. Відзначається, що в результаті інциденту також близько 10 осіб отримали поранення.

Криміногенна обстановка найбіднішої держави Західної півкулі значно погіршилася після того, як в лютому в республіці почалися масові акції протесту з вимогами відставки президента Жовенеля Моїза. 14 лютого в Порт-о-Пренсі відбулися перші сутички протестувальників і поліції. Як повідомила Міжамериканська комісія з прав людини при Організації американських держав, всього з початку акцій протесту загинули 26 осіб, ще 77 постраждали.

Як повідомляв УНН, парламент Гаїті виступив за відставку прем’єра і уряду країни.

Українські Національні Новини

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