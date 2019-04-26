ЗМІ повідомили, що у результаті стрілянини у столиці Гаїті загинули 8 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Щонайменше вісім людей загинули в результаті стрілянини, влаштованої невідомими в одному з південних районів столиці Гаїті Порт-о-Пренсі. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання La Vanguardia.
За даними видання, озброєні люди обстріляли мешканців, що чекали громадського транспорту, після чого зникли. Відзначається, що в результаті інциденту також близько 10 осіб отримали поранення.
Криміногенна обстановка найбіднішої держави Західної півкулі значно погіршилася після того, як в лютому в республіці почалися масові акції протесту з вимогами відставки президента Жовенеля Моїза. 14 лютого в Порт-о-Пренсі відбулися перші сутички протестувальників і поліції. Як повідомила Міжамериканська комісія з прав людини при Організації американських держав, всього з початку акцій протесту загинули 26 осіб, ще 77 постраждали.
Як повідомляв УНН, парламент Гаїті виступив за відставку прем’єра і уряду країни.