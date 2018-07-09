ЗМІ повідомили про підбитий літак Ізраїлю при атаці бази у сирійському Хомсі

За його словами, ППО Сирії збили кілька ракет, а також підбили один з літаків, які вчинили наліт на авіабазу. Крім того, ППО змусили інші ізраїльські літаки залишити повітряний простір Сирії. При цьому число атакували сирійську базу літаків джерело не назвало.

Агентство відзначає, що в результаті атаки постраждали з боку Сирії немає, проте літаки ВПС Ізраїлю завдали шкоди інфраструктурі авіабази.

“Ми не коментуємо повідомлення іноземних ЗМІ”, — відповів у неділю по телефону на відповідний запит кореспонденту ТАРС представник прес-служби Армії оборони Ізраїлю.

Нагадаємо, атака на авіаційну базу в сирійському Хомсі була здійснена ввечері 8 липня. За даними SANA, ППО Сирії відбили “ряд ворожих ракет”. Скільки саме їх було SANA не уточнює. Армійський офіцер у південній Сирії повідомив Reuters, що націлені на базу Тіфор ракети летіли зі району Ет-Танфа.