СМИ сообщили о подбитом самолете Израиля при атаке базы в сирийском Хомсе

По его словам, ПВО Сирии сбили несколько ракет, а также подвели один из самолетов, совершивших налет на авиабазу. Кроме того, ПВО заставили другие израильские самолеты покинуть воздушное пространство Сирии. При этом число атаковавших сирийскую базу самолетов источник не назвал.

Агентство отмечает, что в результате атаки пострадавших со стороны Сирии нет, однако самолеты ВВС Израиля нанесли ущерб инфраструктуре авиабазы.

“Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ”, — ответил в воскресенье по телефону на соответствующий запрос корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы Армии обороны Израиля.

Напомним, атака на авиационную базу в сирийском Хомсе была осуществлена вечером 8 июля. По данным SANA, ПВО Сирии отбили “ряд вражеских ракет”. Сколько именно их было SANA не уточняет. Армейский офицер в южной Сирии сообщил Reuters, что нацелены на базу Тифор ракеты летели со района Эт-Танфа.