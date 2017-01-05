ЗМІ поширили відео з місця вибуху в Ізмірі

Телеканал CNN Turk повідомляє, що вибух прогримів поряд з будівлею міського суду. За останніми даними, десять осіб постраждали. Інформації про жертви на даний момент немає.

Як повідомляє CNN Turk, причиною вибуху міг стати замінований автомобіль. На відеозаписах чутні сирени машин швидкої допомоги і стрілянина.

Місцеві ЗМІ пишуть, що в результаті перестрілки з поліцією загинули двоє підозрюваних у тероризмі. Ще один перебуває в розшуку.