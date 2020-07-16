ЗМІ: поліція розслідує розтрату 60 млн грн "кіотських" грошей на університет Шевченка

ukru
Ексклюзив
08:24 • 52933 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 102209 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 105917 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 166527 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 138383 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 146916 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148185 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129278 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183247 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126289 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 144445 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 125458 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 111677 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 111908 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 95656 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 52990 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 102236 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 105935 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 95656 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 132735 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 105086 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 105655 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 123341 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 139825 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 137832 перегляди
Актуальне
ЗМІ: поліція розслідує розтрату 60 млн грн "кіотських" грошей на університет Шевченка

ЗМІ: поліція розслідує розтрату 60 млн грн "кіотських" грошей на університет Шевченка

Київ • УНН

 • 17650 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Національна поліція відкрила провадження через розтрату 60 мільйонів гривень, які Київський національний університет імені Тараса Шевченка отримав від уряду Іспанії згідно з “Кіотським протоколом”. Про це інформує Радіо Свобода з посиланням на джерело в правоохоронних органах, передає УНН.

Повідомляється, що провадження було розпочате 14 липня за матеріалами Служби безпеки.

Загалом на утеплення, кондиціонери та закупівлю іншого обладнання виділили 172 мільйони гривень.

Згідно з документом, який є в розпорядженні Радіо Свобода, у 2018 році тодішнє Міністерство екології та природних ресурсів України та КНУ імені Тараса Шевченка уклали договір про делегування Університету повноважень на здійснення функцій замовника, за яким Університет фактично виступає розпорядником бюджетних коштів.

Договір передбачає ремонт навчальних корпусів факультету кібернетики та механіко-математичного факультету.

Згідно з проектною документацією, яку розробив у 2017 році Київський національний університет будівництва та архітектури, вартість робіт на факультеті кібернетики сягала 94 мільйонів гривень, а на механіко-математичному факультеті — 80 мільйонів гривень. Роботи мали тривати впродовж шістьох місяців.

“Водночас за вказівкою керівництва КНУ ім. Т. Шевченка було розроблено новий проект з ремонту зазначених корпусів, оформлений декількома додатковими угодами з додатками, який не погоджений з іспанською стороною та Міністерством екології та природних ресурсів України”, — йдеться в документі.

Видання інформує, що, за даними слідства, серед іншого додаткові зміни до технічної документації та первинної угоди порушують технічні умови й терміни її виконання.

“Правоохоронці вважають, що новий проект передбачає проведення робіт, у яких відсутня будь-яка необхідність і які не відповідають вимогам використання коштів за “Кіотським протоколом”, — пишуть журналісти.

Як повідомляв УНН, у Києві розслідують розкрадання на ремонті Русанівського каналу, підозрюють підрядника.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32