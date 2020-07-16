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СМИ: полиция расследует растрату 60 млн грн "киотских" денег на университет Шевченко

СМИ: полиция расследует растрату 60 млн грн "киотских" денег на университет Шевченко

Киев  •  УНН

 • 17648 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Национальная полиция открыла производство из-за растраты 60 миллионов гривен, которые Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко получил от правительства Испании согласно "Киотскому протоколу". Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает УНН.

Сообщается, что производство было начато 14 июля по материалам Службы безопасности.

Всего на утепление, кондиционеры и закупку другого оборудования выделили 172 миллиона гривен.

Согласно документу, который есть в распоряжении Радио Свобода, в 2018 году тогдашнее Министерство экологии и природных ресурсов Украины и КНУ имени Тараса Шевченко заключили договор о делегировании Университету полномочий на осуществление функций заказчика, по которому Университет фактически выступает распорядителем бюджетных средств.

Договор предусматривает ремонт учебных корпусов факультета кибернетики и механико-математического факультета.

Согласно проектной документации, разработанной в 2017 году Киевским национальным университетом строительства и архитектуры, стоимость работ на факультете кибернетики достигала 94 миллионов гривен, а на механико-математическом факультете - 80 миллионов гривен. Работы должны были длиться шесть месяцев.

"Вместе с тем по указанию руководства КНУ им. Т. Шевченко был разработан новый проект по ремонту указанных корпусов, оформленный несколькими дополнительными соглашениями с приложениями, не согласованный с испанской стороной и Министерством экологии и природных ресурсов Украины", - говорится в документе.

Издание информирует, что, по данным следствия, в том числе дополнительные изменения в технической документации и первичной сделке нарушают технические условия и сроки ее выполнения.

"Правоохранители считают, что новый проект предусматривает проведение работ, в которых отсутствует какая-либо необходимость и которые не отвечают требованиям использования средств по "Киотскому протоколу", - пишут журналисты.

Как сообщал УНН, в Киеве расследуют хищения на ремонте Русановского канала, подозревают подрядчика.

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