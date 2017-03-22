ЗМІ: П.Манафорт таємно працював на російського мільярдера О.Дерипаску з 2005 року

Зазначається, що Пол Манафорт запропонував амбіційну політичну стратегію піді рвання антиросійської опозиції по всіх країнах колишнього СРСР.

Так, П.Манафорт запропонував секретний стратегічний план в червні 2005 року, за яким передбачався його вплив на політиків, ділові відносини і висвітлення новин в США, Європі та колишніх радянських республіках на користь уряду Путіна.

Манафорт повідомив про план алюмінієвому магнату та близькому союзнику Путіна Олега Дерипаски, з яким Манафорт зрештою підписав річний контракт на 10 мільйонів доларів США починаючи з 2006 року.

"У нас зараз переконання, що ця модель може бути корисною уряду Путіна при застосуванні в правильних рівнях і з відповідним зобов'язанням до успіху", - писав Манафорт в 2005 до Дерипаски.

Манафорт писав, що буде пропонувати відмінний сервіс, який може переорієнтувати, як всередині, так і за її межами, політику уряду Путіна.

У виданні зазначили, що вони володіють документами, які підтверджують плани Манафорта, це зокрема і стратегії, меморандуми, звіти, що показують міжнародні перекази мільйонів доларів.

Сам П.Манафорт підтвердив агентству AP, що він працював на Дерипаску в різних країнах.

"Я працював з Олегом Дерипаскою майже десять років тому. Я представляв його по ділових та особистих питаняхь, в тих країнах, де він мав інвестиції. Моя робота для пана Дерипаски не пов'язана з представництвом політичних інтересів Росії", - сказав Манафорт.

Агентство також звернулося за коментарем до Білого дому, але там відмовили, так як Пол Манафорт не є працівником Білого дому.

Раніше повідомлялося, що ім’я П.Манафорта виявили в документах “чорної бухгалтерії” “Партії регіонів”, які оприлюднив нардеп Сергій Лещенко. У НАБУ підтверджують, що він значиться в списку так званої “чорної бухгалтерії” ПР і кажуть, що він міг отримати за свої послуги 12,7 млн ​​дол. Сам П.Манафорт отримання грошей від “ПР” заперечує.

Як повідомляв УНН, 18 березня прокуратура України заявила про намір допитати колишнього керівника передвиборного штабу президента США і екс-радника Віктора Януковича Пола Манафорта в зв’язку з розслідуванням про корупцію.