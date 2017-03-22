ЗМІ: П.Манафорт таємно працював на російського мільярдера О.Дерипаску з 2005 року
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Колишній керівник штабу Дональда Трампа Пол Манафорт 10 років тому працював на російського мільярдера Олега Дерипаску для просування інтересів президента Росії Володимира Путіна. Відповідні факти виявило видання Associated Press, передає УНН.
Зазначається, що Пол Манафорт запропонував амбіційну політичну стратегію піді рвання антиросійської опозиції по всіх країнах колишнього СРСР.
Так, П.Манафорт запропонував секретний стратегічний план в червні 2005 року, за яким передбачався його вплив на політиків, ділові відносини і висвітлення новин в США, Європі та колишніх радянських республіках на користь уряду Путіна.
Манафорт повідомив про план алюмінієвому магнату та близькому союзнику Путіна Олега Дерипаски, з яким Манафорт зрештою підписав річний контракт на 10 мільйонів доларів США починаючи з 2006 року.
"У нас зараз переконання, що ця модель може бути корисною уряду Путіна при застосуванні в правильних рівнях і з відповідним зобов'язанням до успіху", - писав Манафорт в 2005 до Дерипаски.
Манафорт писав, що буде пропонувати відмінний сервіс, який може переорієнтувати, як всередині, так і за її межами, політику уряду Путіна.
У виданні зазначили, що вони володіють документами, які підтверджують плани Манафорта, це зокрема і стратегії, меморандуми, звіти, що показують міжнародні перекази мільйонів доларів.
Сам П.Манафорт підтвердив агентству AP, що він працював на Дерипаску в різних країнах.
"Я працював з Олегом Дерипаскою майже десять років тому. Я представляв його по ділових та особистих питаняхь, в тих країнах, де він мав інвестиції. Моя робота для пана Дерипаски не пов'язана з представництвом політичних інтересів Росії", - сказав Манафорт.
Агентство також звернулося за коментарем до Білого дому, але там відмовили, так як Пол Манафорт не є працівником Білого дому.
Раніше повідомлялося, що ім’я П.Манафорта виявили в документах “чорної бухгалтерії” “Партії регіонів”, які оприлюднив нардеп Сергій Лещенко. У НАБУ підтверджують, що він значиться в списку так званої “чорної бухгалтерії” ПР і кажуть, що він міг отримати за свої послуги 12,7 млн дол. Сам П.Манафорт отримання грошей від “ПР” заперечує.
Як повідомляв УНН, 18 березня прокуратура України заявила про намір допитати колишнього керівника передвиборного штабу президента США і екс-радника Віктора Януковича Пола Манафорта в зв’язку з розслідуванням про корупцію.