СМИ: П.Манафорт тайно работал на российского миллиардера О.Дерипаску с 2005 года

Отмечается, что Пол Манафорт предложил амбициозную политическую стратегию подорвание антироссийской оппозиции по всем странам бывшего СССР.

Так, П.Манафорт предложил секретный стратегический план в июне 2005 года, по которому предусматривалось его влияние на политиков, деловые отношения и освещение новостей в США, Европе и бывших советских республиках в пользу правительства Путина.

Манафорт сообщил о плане алюминиевому магнату и близкому союзнику Путина Олегу Дерипаску, с которым Манафорт в итоге подписал годичный контракт на 10 млн долларов США начиная с 2006 года.

"У нас сейчас убеждение, что эта модель может быть полезной правительства Путина при применении на правильных уровнях и с соответствующим обязательством к успеху", - писал Манафорт в 2005 к Дерипаску.

Манафорт писал, что будет предлагать отличный сервис, который может переориентировать, как внутри, так и за ее пределами, политику правительства Путина.

В издании отметили, что они обладают документами, подтверждающими планы Манафорта, это в том числе и стратегии, меморандумы, отчеты, показывающие международные переводы миллионов долларов.

Сам П.Манафорт подтвердил агентству AP, что он работал на Дерипаску в разных странах.

"Я работал с Олегом Дерипаской почти десять лет назад. Я представлял его по деловым и личным вопросам, в тех странах, где у него были инвестиции. Моя работа для господина Дерипаски не связана с представительством политических интересов России", - сказал Манафорт.

Агентство также обратилось за комментарием к Белому дому, но там отказали, так как Пол Манафорт не является работником Белого дома.

Ранее сообщалось, что имя П.Манафорта обнаружили в документах "черной бухгалтерии" "Партии регионов", которые обнародовал нардеп Сергей Лещенко. В НАБУ подтверждают, что он числится в списке так называемой "черной бухгалтерии" ПР и говорят, что он мог получить за свои услуги 12,7 млн долл. Сам П.Манафорт получение денег от "ПР" отрицает.

Как сообщал УНН, 18 марта прокуратура Украины заявила о намерении допросить бывшего руководителя предвыборного штаба президента США и экс-советника Виктора Януковича Пола Манафорта в связи с расследованием о коррупции.