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СМИ: П.Манафорт тайно работал на российского миллиардера О.Дерипаску с 2005 года

СМИ: П.Манафорт тайно работал на российского миллиардера О.Дерипаску с 2005 года

Киев • УНН

 • 10260 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Бывший руководитель штаба Дональда Трампа Пол Манафорт 10 лет назад работал на российского миллиардера Олега Дерипаску для продвижения интересов президента России Владимира Путина. Соответствующие факты обнаружило издание Associated Press, передает УНН.

Отмечается, что Пол Манафорт предложил амбициозную политическую стратегию подорвание антироссийской оппозиции по всем странам бывшего СССР.

Так, П.Манафорт предложил секретный стратегический план в июне 2005 года, по которому предусматривалось его влияние на политиков, деловые отношения и освещение новостей в США, Европе и бывших советских республиках в пользу правительства Путина.

Манафорт сообщил о плане алюминиевому магнату и близкому союзнику Путина Олегу Дерипаску, с которым Манафорт в итоге подписал годичный контракт на 10 млн долларов США начиная с 2006 года.

"У нас сейчас убеждение, что эта модель может быть полезной правительства Путина при применении на правильных уровнях и с соответствующим обязательством к успеху", - писал Манафорт в 2005 к Дерипаску.

Манафорт писал, что будет предлагать отличный сервис, который может переориентировать, как внутри, так и за ее пределами, политику правительства Путина.

В издании отметили, что они обладают документами, подтверждающими планы Манафорта, это в том числе и стратегии, меморандумы, отчеты, показывающие международные переводы миллионов долларов.

Сам П.Манафорт подтвердил агентству AP, что он работал на Дерипаску в разных странах.

"Я работал с Олегом Дерипаской почти десять лет назад. Я представлял его по деловым и личным вопросам, в тех странах, где у него были инвестиции. Моя работа для господина Дерипаски не связана с представительством политических интересов России", - сказал Манафорт.

Агентство также обратилось за комментарием к Белому дому, но там отказали, так как Пол Манафорт не является работником Белого дома.

Ранее сообщалось, что имя П.Манафорта обнаружили в документах "черной бухгалтерии" "Партии регионов", которые обнародовал нардеп Сергей Лещенко. В НАБУ подтверждают, что он числится в списке так называемой "черной бухгалтерии" ПР и говорят, что он мог получить за свои услуги 12,7 млн долл. Сам П.Манафорт получение денег от "ПР" отрицает.

Как сообщал УНН, 18 марта прокуратура Украины заявила о намерении допросить бывшего руководителя предвыборного штаба президента США и экс-советника Виктора Януковича Пола Манафорта в связи с расследованием о коррупции.

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