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ЗМІ опублікувало рейтинг найвисокооплачуваніших футбольних гравців і тренерів

ЗМІ опублікувало рейтинг найвисокооплачуваніших футбольних гравців і тренерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Французьке видання France Football опублікувало рейтинг футбольних тренерів і гравців з найвищою заробітною платою, передає УНН.

Серед футболістів першу сходинку посів гравець збірної Португалії і мадридського “Реала” Кріштіану Роналду, дохід якого з урахуванням преміальних і реклами склав за останній рік близько 87,5 мільйона євро. Другий рядок у списку зайняв зірка сучасного футболу — гравець “Барселони” і збірної Аргентини Ліонель Мессі з заробітком, який склав близько 76,5 мільйона євро. Трійку в рейтингу замкнув партнер аргентинця по “Барселоні” Неймар, який заробив за попередній рік 55,5 мільйона євро.

У рейтингу найбільш високооплачуваних тренерів першу позицію португальський фахівець Жозе Моурінью, який на чолі “Манчестер Юнайтед” заробив 28 мільйонів євро. Другим в списку опинився наставник збірної Китаю Марчело Ліппі з доходом в 23,5 мільйона євро. Трійку замикає колишній головний тренер французького “Парі Сен-Жермен” Лоран Блан з 20 мільйонами євро.

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