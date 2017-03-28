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11 марта, 18:08 • 139613 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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СМИ опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футбольных игроков и тренеров

СМИ опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футбольных игроков и тренеров

Киев • УНН

 • 13767 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Французское издание France Football опубликовало рейтинг футбольных тренеров и игроков с высокой заработной платой, передает УНН.

Среди футболистов первое место занял игрок сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду, доход которого с учетом премиальных и рекламы составил за последний год около 87,5 миллиона евро. Вторую строчку в списке занял звезда современного футбола - игрок "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси с заработком, который составил около 76,5 миллиона евро. Тройку в рейтинге замкнул партнер аргентинца по "Барселоне" Неймар, который заработал за предыдущий год 55,5 миллиона евро.

В рейтинге самых высокооплачиваемых тренеров первую позицию португальский специалист Жозе Моуринью, который во главе "Манчестер Юнайтед" заработал 28000000 евро. Вторым в списке оказался наставник сборной Китая Марчелло Липпи с доходом в 23,5 миллиона евро. Тройку замыкает бывший главный тренер французского "Пари Сен-Жермен" Лоран Блан с 20 миллионами евро.

Украинские Национальные Новости

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