СМИ опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футбольных игроков и тренеров

Среди футболистов первое место занял игрок сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду, доход которого с учетом премиальных и рекламы составил за последний год около 87,5 миллиона евро. Вторую строчку в списке занял звезда современного футбола - игрок "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси с заработком, который составил около 76,5 миллиона евро. Тройку в рейтинге замкнул партнер аргентинца по "Барселоне" Неймар, который заработал за предыдущий год 55,5 миллиона евро.

В рейтинге самых высокооплачиваемых тренеров первую позицию португальский специалист Жозе Моуринью, который во главе "Манчестер Юнайтед" заработал 28000000 евро. Вторым в списке оказался наставник сборной Китая Марчелло Липпи с доходом в 23,5 миллиона евро. Тройку замыкает бывший главный тренер французского "Пари Сен-Жермен" Лоран Блан с 20 миллионами евро.