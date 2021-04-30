ЗМІ: Олександр Вілкул звітував перед Сурковим за вибори - опубліковано аудіо

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Видання Цензор.НЕТ опублікувало аудіозапис телефонної розмови, що відбулася після парламентських виборів 2014 року, між депутатом “Опозиційного блоку” Олександром Вілкулом та помічником Путіна Владиславом Сурковим. Вілкул обговорював з Сурковим “форми взаємодії” і висловлював готовність прилетіти в Москву для особистої розмови.

Також Сурков привітав Вілкула з результатом — на виборах до Верховної Ради в 2014 році “Опозиційний блок” набрав 9,43% голосів.

Розшифровка (мовою оригіналу):

“Сурков: Не, нормально. Я поздравляю. Рад слышать. С хорошим результатом тебя. Приветствуют.

Вилкул: Спасибо. Ну, мы тут еще воюем, у нас тут пытаются 5 округов еще украсть. По „мажоритарке“ мы выиграли.

Сурков: Да, я понимаю, как обычно (смеется). Но все равно результат отличный, особенно в двух округах.

Сурков: Просто круто. Не, ну круто. По таким временам, конечно, очень хороший. Так что так. Ну, как нам договориться? Как нам лучше вот, как говорится, взаимодействие наладить какое-то, в какой-то форме? Просто созваниваться будем или как-то еще удобнее?

Вилкул: Я думаю, что надо как-то пересечься, чтобы концептуально проговорить. Потому что когда все проговорено — по телефону оно понятнее.

Сурков: Это правда, это правда. Саша, ну, варианта тут полтора: либо там, когда в Москве будешь, либо я, если в Киеве окажусь — позвоню заранее, если там будешь, пересечемся где-то. Хотя там все у вас будет под наблюдением, понятно (смеется). Либо где-то еще.

Вилкул: Я могу слетать в Москву. А где-то за границу нигде не летите в ближайшее время?

Сурков: Ну, у меня, во-первых, ты знаешь, за границу сейчас туго — я сейчас мало куда могу уехать (смеется).

Вилкул: А, ну да. Я забыл. Ну, я могу мотнуться в Москву.

Сурков: Можно, нет, ну смотри: если соберешься в Москву — буду рад. Либо можем где-нибудь в Баку, что-нибудь такое. В Ереване там, и так далее.

Вилкул: Мне разницы нету. Мне разницы нету, слетаю куда угодно.

Сурков: Если в Москву нормально, то давай, может быть, так. Посидим где-нибудь, поговорим спокойно и решим, что там дальше, как нам делать”.

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