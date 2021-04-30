ЗМІ: Олександр Вілкул звітував перед Сурковим за вибори - опубліковано аудіо
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Видання Цензор.НЕТ опублікувало аудіозапис телефонної розмови, що відбулася після парламентських виборів 2014 року, між депутатом “Опозиційного блоку” Олександром Вілкулом та помічником Путіна Владиславом Сурковим. Вілкул обговорював з Сурковим “форми взаємодії” і висловлював готовність прилетіти в Москву для особистої розмови.
Також Сурков привітав Вілкула з результатом — на виборах до Верховної Ради в 2014 році “Опозиційний блок” набрав 9,43% голосів.
Розшифровка (мовою оригіналу):
“Сурков: Не, нормально. Я поздравляю. Рад слышать. С хорошим результатом тебя. Приветствуют.
Вилкул: Спасибо. Ну, мы тут еще воюем, у нас тут пытаются 5 округов еще украсть. По „мажоритарке“ мы выиграли.
Сурков: Да, я понимаю, как обычно (смеется). Но все равно результат отличный, особенно в двух округах.
Сурков: Просто круто. Не, ну круто. По таким временам, конечно, очень хороший. Так что так. Ну, как нам договориться? Как нам лучше вот, как говорится, взаимодействие наладить какое-то, в какой-то форме? Просто созваниваться будем или как-то еще удобнее?
Вилкул: Я думаю, что надо как-то пересечься, чтобы концептуально проговорить. Потому что когда все проговорено — по телефону оно понятнее.
Сурков: Это правда, это правда. Саша, ну, варианта тут полтора: либо там, когда в Москве будешь, либо я, если в Киеве окажусь — позвоню заранее, если там будешь, пересечемся где-то. Хотя там все у вас будет под наблюдением, понятно (смеется). Либо где-то еще.
Вилкул: Я могу слетать в Москву. А где-то за границу нигде не летите в ближайшее время?
Сурков: Ну, у меня, во-первых, ты знаешь, за границу сейчас туго — я сейчас мало куда могу уехать (смеется).
Вилкул: А, ну да. Я забыл. Ну, я могу мотнуться в Москву.
Сурков: Можно, нет, ну смотри: если соберешься в Москву — буду рад. Либо можем где-нибудь в Баку, что-нибудь такое. В Ереване там, и так далее.
Вилкул: Мне разницы нету. Мне разницы нету, слетаю куда угодно.
Сурков: Если в Москву нормально, то давай, может быть, так. Посидим где-нибудь, поговорим спокойно и решим, что там дальше, как нам делать”.